اكتشاف جبل ضعف طول برج خليفة أسفل مياه ساحل جواتيمالا

اكتشف العلماء الذين رسموا خرائط لقاع البحر قبالة ساحل جواتيمالا جبلًا هائلاً تحت الماء.

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، يبلغ ارتفاع الجبل البحري 5249 قدمًا (1600 مترًا)، مما يجعله ضعف ارتفاع برج خليفة، أطول مبنى في العالم بارتفاع 2722 قدمًا.

وعثر خبراء من معهد شميدت للمحيطات الجبل باستخدام "مسبار الصدى متعدد الحزم" الموجود على سفينة الأبحاث فالكور.

اكتشاف جبل ضعف طول برج خليفة اسفل مياه ساحل جواتيمالا

وقالت ويندي شميدت، المؤسس المشارك ورئيس المعهد: "في كل رحلة استكشافية، وجد أولئك الذين كانوا على متن فالكور ما هو غير متوقع، والمذهل، والجديد".

وأضافت "على الرغم من أن هناك الكثير الذي توصلنا إلى فهمه مع ظهور الاكتشافات بشكل أسرع من أي وقت مضى، إلا أن الكثير لا يزال غير معروف في محيطنا - ونحن متحمسون لمواصلة الاستكشاف".

ويغطي الجبل البحري مساحة 5.4 ميلاً مربعاً (14 كيلومتراً مربعاً)، ويقع على ارتفاع 7874 قدماً (2400 متر) تحت مستوى سطح البحر.