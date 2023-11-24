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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان نبيل عيسى: أنا مش باد بوي.. فيديو

الفنان نبيل عيسى
الفنان نبيل عيسى

كشف الفنان نبيل عيسى، تفاصيل مشاركته في مسلسل « ما تيجي نشوف»، موضحًا أن المسلسل حقق ردود فعل إيجابية وترك أصداء قوية بين الجمهور.

وأوضح نبيل عيسى خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن دوره في مسلسل “ما تيجي نشوف”، وقدرته على تنفيذ السيناريو بصورة جيدة ساعد على نجاح المسلسل، معقبًا :« ظهوري بشخصية الباد بوي، ثم تغير في سلوك الشخصية والتزامه بالأصول ساعد على خدع الجمهور، وإكساب ثقته».

شخصية الباد بوي 


وتابع نبيل عيسى: شخصية الباد بوي في المسلسل لا تتشابه كثيرا مع شخصيته، كما أن الملابس التي ظهرت بها في المسلسل كانت من تصميم زميلته.

وأوضح نبيل عيسى، أنه تعرض للعديد من الضغوطات لإنهاء تصوير مسلسل ما تيجي نشوف، موضحًا: « صورنا عدد حلقات كتير في وقت قليل، كمان سافرنا للساحل صد رد أرهقنا كثيرا، إحنا كنا بنصور 20 ساعة في اليوم».

الإعلامية شيرين سليمان الفنان نبيل عيسى برنامج سبوت لايت شيرين سليمان قناة صدي البلد صدى البلد

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