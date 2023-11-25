نبيل عيسى: بحب الشغل مع شريف عرفة لأنه مميز للغاية.. فيديو

كشف الفنان نبيل عيسى، تفاصيل دوره في مسلسل «غرفة 207»، معقبًا: « أنا مش بعرف أتكلم إيطالي، أنا شاطر فرنساوي ولكن، ولكن قدمت المشهد باللغة الإيطالية وسط ضحكات المتواجدين في لوكيشن التصوير».

وأوضح خلال حواره مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن المشهد باللغة الإيطالية ترك صدى كبير لدى الجمهور وكذلك النجوم المشاركين في المسلسل.

المواطن إكس



وتابع: كل المشاركين في مسلسل «المواطن إكس» بمثابة وش الخير علينا، بعد المسلسل دا كلنا إحنا حققنا نجاحات كبيرة بعدها، مضيفًا أنه لا يمانع العمل مع أي فنان.

وأوضح نبيل عيسى، أن العمل مع المخرج شريف عرفة مميز للغاية، كما أن مشاركتي في فيلم جريمة كان أكثر من رائع، موضحًا أنه يتمنى العمل مع شريف عرفة في أي عمل سينمائي.



وأكمل: بعد فيلم الجريمة كنت بجهز فيلم جديد من إخراج شريف عرفة، ولكن هناك مجموعة من المشاكل حالت حول تنفيذ الفيلم ومن الصعب تنفيذه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السيناريو الجيد يساعد على نجاح أي ممثل.