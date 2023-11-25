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3 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بتجلط البواسير..والحل تحسين الدورة الدموية

علامات تحذيرية تكشف
علامات تحذيرية تكشف الإصابة بتجلط البواسير

تجلط البواسير (البواسير الجلطية) هو حالة تحدث عندما يتكون خثر دمي داخل البواسير المتضخمة. قد توجد بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تشير إلى وجود تجلط في البواسير، وتشمل ما يلي بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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علامات تحذيرية تكشف الإصابة بتجلط البواسير 

ألم حاد: يُشعر بألم حاد ومفاجئ في منطقة البواسير المصابة. قد يكون الألم مستمرًا أو يزداد خلال فترات التبرز.

تورم واحمرار: يصبح البواسير المصابة متورمة وملتهبة، وقد تكون البواسير ذات لون أحمر غامق أو أزرق.

نزيف: قد يحدث نزيف مع تجلط البواسير. يمكن أن يكون الدم مشرق اللون أو داكنًا وقد يظهر على البراز أو على ورق التواليت بعد التبرز.

صعوبة في التبرز: قد يصبح التبرز أكثر صعوبة مع تجلط البواسير. قد يشعر الشخص بألم أو ضيق أثناء محاولة التبرز.

تجلط البواسير يحدث عادةً نتيجة لتهيج البواسير الموجودة بالفعل وتوسعها، ولكن الأسباب الدقيقة للتجلط غير معروفة تمامًا. قد تزيد بعض العوامل من خطر التجلط في البواسير، مثل الإمساك المزمن، والتهاب البواسير، والحمل، والجلوس لفترات طويلة، وسوء التغذية.

بالنسبة للعلاج والوقاية من تجلط البواسير، يتضمن التدابير التالية:

العلاج الطبي: يمكن أن يتضمن استخدام مرهم موضعي لتخفيف الألم والتورم، وتناول مسكنات الألم الموصوفة من قبل الطبيب. في حالة تجلط البواسير الشديدة، قد يكون اللازم إجراء تدخل جراحي.

التغييرات في نمط الحياة: يجب محاولة تجنب الإمساك والإجهاد أثناء التبرز عن طريق تناول نظام غذائي غني بالألياف، وشرب الكمية الكافية من الماء، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

الوقاية من الجلوس الطويل: ينصح بتجنب الجلوس لفترات طويلة والوقوف بانتظام والحركة لتحسين الدورة الدموية في المنطقة الحوضية.

إذا كانت لديك أعراض تشير إلى تجلط البواسير، فمن المهم أن تستشير طبيبك ينصحك بالإجراءات اللازمة وتشخيص الحالة بدقة، الطبيب قد يوصي بإجراء فحص شامل وتقييم الأعراض والتاريخ الطبي لتحديد العلاج الأنسب لك.

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