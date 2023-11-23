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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصيب النساء والرجال.. طرق علاج البواسير الداخلية

البواسير
البواسير

لا تقتصر الإصابة بمرض البواسير على الرجال فقط، بل تصيب النساء أيضا.. لذا يجب على الجميع الوعى بها خاصة أنها من أكثر المشكلات الصحية المؤلمة.

ووفقا لما جاء في موقع emedicinemedscape نعرض لكم طرق علاج البواسير الداخلية.

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 لا تحتوي البواسير الداخلية على تعصيب جلدي، وبالتالي يمكن تدميرها دون تخدير، وقد يكون العلاج جراحيًا أو غير جراحي وغالبًا ما تستجيب أعراض البواسير الداخلية لزيادة تناول الألياف والسوائل وتجنب الإجهاد والجلوس لفترات طويلة في المرحاض.

العلاج غير الجراحي يعمل بشكل جيد للأعراض التي تستمر على الرغم من استخدام العلاج المحافظ ويتم تنفيذ معظم الإجراءات غير الجراحية المتوفرة حاليًا في العيادة أو في مكان متنقل.

وفيما يلي ملخص سريع لعلاج البواسير الداخلية حسب الدرجة:

يتم علاج البواسير من الدرجة الأولى بالعلاج الطبي المحافظ وتجنب الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) والأطعمة الغنية بالتوابل أو الدهنية.

يتم علاج البواسير من الدرجة الثانية أو الثالثة في البداية بإجراءات غير جراحية.

من الأفضل علاج البواسير من الدرجة الثالثة والرابعة ذات الأعراض الشديدة عن طريق استئصال البواسير الجراحي.

يتطلب علاج البواسير الداخلية من الدرجة الرابعة أو أي نسيج محبوس أو غرغريني استشارة جراحية فورية.

تعد جراحة البواسير التدبيس، أو إجراء البواسير المتدلية (PPH)، بديلاً ممتازًا لعلاج البواسير الداخلية التي لم تكن قابلة للطرق المحافظة أو غير الجراحية.

النتائج قصيرة ومتوسطة المدى ممتازة

ويمكن علاج المرضى الذين يعانون من الحد الأدنى من الزوائد الخارجية والبواسير الداخلية الكبيرة بسهولة من خلال إجراء البواسير المتدلية واستئصال الزوائد الجلدية.

ومع ذلك، في التحليل التلوي للتجارب المعشاة ذات الشواهد، خلص تشن وآخرون إلى أن معدل تكرار البواسير المتدهورة كان أعلى مع استئصال البواسير تدبيس منه مع استئصال البواسير.

أحيانًا ما يكون الاستئصال الجراحي مطلوبًا للسيطرة على أعراض البواسير الداخلية.

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