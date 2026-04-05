«الحمد لله ربنا رزقني بابن بار وابنة أصيلة».. لميس الحديدي تعبر عن سعادتها بخطوبة نجلها

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها الكبيرة بخطوبة نجلها نور أديب، التى اُقيمت الجمعة الماضية، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشرت لميس الحديدى عبر "إنستجرام" صورًا من الحفل وكتبت: "ساعات الكلام يعجز أن يعبر عن كل معاني الشكر والامتنان لكل الحب والسعادة اللى حاوطتنى فى خطوبة ابنى نور أديب وحبيبتى القمر مريم السطوحى.. المشاعر الحقيقيه بتبان وبتوصل وأنا امبارح كنت فى طوفان حب حقيقى وصلنى من كل الناس".

واشارت "عائلة مريم الجميلة اللى زودوا عيلتي، أهلى وعائلة ابنى وأصحابي اللى دايما سندي وفى ضهرى.. صوت صديق عمرى هشام عباس اللى ملا الدنيا فرح.. سعادة ليلى علوى وإلهام شاهين وهالة صدقى.. كل الاتصالات اللى وصلتنى من مصر ومن خارج مصر.. كلها كانت امبارح طاقة فرح امدنى الله به".

وأضافت: "دايما بنسمع أغنية يا دبلة الخطوبة ونضحك ونفرح.. وأنا بأقدم الشبكة كان جوايا مشاعر كتير مختلطة ده ابنى نور الصغير اللى لسه كنت بأوصله اتوبيس المدرسة الحمد لله كبر وبقى عريس.. وزى كل أم بتفتكر الطريق الطويل والحلم ان يصل ابنها لبر الأمان رغم رغم الصعاب..دى حكاية كل أم وحكايتى".

تابعت: "شكرًا لكل كلمه حب شكرًا لكل ابتسامة وضحكه من القلب، شكرا انكم شاركتونى فرحتى، شكرا للدعم اللى دايما محتاجاه وبيسندني، ودايمًا الحمد لله الحمد لله الحمد لله".

وأكملت: "فأفضالك ونعمك على لا تحصى ويكفينى انك رزقتنى بإبن بار وصالح وابنة جميلة بنت عيلة طيبة وأصيلة".

وشهدت المناسبة حضور عدد من نجوم الإعلام والفن، من بينهم عماد أديب، عادل أديب، هالة سرحان، منال سلامة، ليلى علوي، وإلهام شاهين، في أجواء اتسمت بالود والقرب.

كما لفتت إلى الأجواء الغنائية خلال الحفل، حيث أحيا المناسبة الفنان هشام عباس، الذي أضفى لمسة خاصة على الحدث، بمشاركة الحضور فرحتهم في ليلة وصفتها بأنها مزيج من الذكريات والمشاعر الصادقة.