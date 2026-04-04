لميس الحديدي تخطف الأنظار بأناقتها في خطوبة نجلها.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للإعلامية لميس الحديدي، وذلك خلال أحتفالها مساء أمس بخطوبة نجلها نور عمرو أديب.

إطلالة لميس الحديدي

خطفت لميس الحديدي الأنظار في الحفل بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوقة و اتسم التصميم بالقماش اللامع ودرجات اللون البني المطرزة مما زاد من أناقتها.

انتعلت لميس الحديدي حذاء أنيق ذا كعب عالي، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت لميس الحديدي بخصلات شعرها قصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.