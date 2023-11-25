المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين: نواجه صعوبات فى تجمع اللاعبين وإعداد المعسكرات

أكد أحمد الرجوب، المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين، أن منتخب بلاده يواجه صعوبات كثيرة خلال فترة الاستعداد الماضية قبل مواجهتي لبنان وأستراليا.

وقال الرجوب فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "نعاني كثيرا فى تواجد اللاعبين وايضا فى المعسكرات، ونحاول بقدر الإمكان تقديم أقصى ما لدينا من جهد والأداء كان جيد أمام منتخب أستراليا وتلقينا هزيمة بهدف".

وأضاف: "نشكر دولة الكويت والشعب الكويتي على تضامنه مع المنتخب الفلسطيني وتشجيعه لنا فى مباراة أستراليا".

وأشار أحمد الرجوب إلى أن الشعبية الساحقة في فلسطين لصالح نادي الزمالك، و90% من الشعب الفلسطيني يحب القميص الأبيض، قائلا: “الشعب الفلسطيني سعيد للغاية بحفاوة الاستقبال لأحد جرحى الداخل الفلسطيني”. نادي الزمالك من قبل إدارة النادي واللاعبين، ولافتات الزمالك تزين شوارع غزة، والشعب الفلسطيني مرتبط دائمًا بالشعب المصري، وهذه ثقافة يمتلكها كل فلسطيني”.