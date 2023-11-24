حسم الجدل حول تولي سيد عبدالحفيظ إدارة المنتخب وأزمة الثلاثي المستبعد.. تفاصيل

نفى إيهاب الكومي، خلال برنامجه "ملعب البلد" على قناة "صدى البلد"، الأخبار التي ترددت حول اقتراب سيد عبدالحفيظ من تولي منصب مدير المنتخب المصري لكرة القدم، خلفًا لمحمد غرابة.

وأكد الكومي أن محمد غرابة لم يقصر في عمله مع المنتخب المصري، مشددًا على أنه لا صحة للأخبار التي تم تداولها حول استبدال مدير المنتخب.

وأشار الكومي إلى أهمية البداية القوية للمنتخب المصري، معتبرًا ذلك نقطة إيجابية يجب العمل على استمرارها. وأضاف أن المنتخبات الإفريقية الكبيرة تعرضت للخسارة في الجولتين الماضيتين، مشيرًا إلى أن الأداء المميز للفراعنة يجب الحفاظ عليه في التصفيات.

ونفى الكومي الأخبار التي تحدثت عن استبعاد ثلاثي المنتخب، إمام عاشور وطارق حامد ورمضان صبحي، مؤكدًا أن تواجدهم في المنتخب في المرحلة القادمة قابل للتحقق.