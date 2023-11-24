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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يحسم ملف تولي سيد عبد الحفيظ منصب مدير المنتخب

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عضو مجلس اتحاد الكرة ، حقيقة اقتراب سيد عبدالحفيظ، من تولي منصب مدير المنتخب المصري الأول للكرة خلال الفترة المقبلة بدلا من محمد غرابة.

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، الآتي:" محمد غرابة لم يقصر في عمله مع منتخب مصر ولا أعلم سبب الإشاعات حول تغييره".

وواصل :" لا صحة للأخبار المتداولة حول تغيير محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، وتعيين سيد عبدالحفيظ بدلا منه".

وأردف : "البداية القوية لمنتخب مصر نقطة إيجابية يجب أن نعمل على إستمرارها، ومنتخبات إفريقية كبيرة وصاحبة تاريخ عريض تعرضت للخسارة في الجولتين الماضيتين".

وتابع : "السوشيال ميديا عكست الحقيقة في تصريحاتي حول إستبعاد ثلاثي المنتخب، وإمام عاشور وطارق حامد والشحات من الوارد تواجدهم خلال الفترة القادمة مع منتخب مصر ".

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