اتحاد الكرة يحسم ملف تولي سيد عبد الحفيظ منصب مدير المنتخب

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عضو مجلس اتحاد الكرة ، حقيقة اقتراب سيد عبدالحفيظ، من تولي منصب مدير المنتخب المصري الأول للكرة خلال الفترة المقبلة بدلا من محمد غرابة.

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، الآتي:" محمد غرابة لم يقصر في عمله مع منتخب مصر ولا أعلم سبب الإشاعات حول تغييره".

وواصل :" لا صحة للأخبار المتداولة حول تغيير محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، وتعيين سيد عبدالحفيظ بدلا منه".

وأردف : "البداية القوية لمنتخب مصر نقطة إيجابية يجب أن نعمل على إستمرارها، ومنتخبات إفريقية كبيرة وصاحبة تاريخ عريض تعرضت للخسارة في الجولتين الماضيتين".

وتابع : "السوشيال ميديا عكست الحقيقة في تصريحاتي حول إستبعاد ثلاثي المنتخب، وإمام عاشور وطارق حامد والشحات من الوارد تواجدهم خلال الفترة القادمة مع منتخب مصر ".