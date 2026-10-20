إيمان كريم من منتدى مصر: إتاحة المنشآت الرياضية وتمكين ذوي الإعاقة أولوية

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يعقد تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الجديدة، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة المواطنين والمسؤولين وصناع القرار والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة ببناء الإنسان والتنمية وتحسين جودة الحياة.

وأكدت إيمان كريم أهمية المنتدى باعتباره منصة للحوار والمكاشفة والمصارحة، تجمع مختلف فئات المجتمع في مكان واحد، وتتيح تبادل الرؤى والأفكار بشأن التحديات الراهنة، بما يساعد على صياغة الخطط المستقبلية ومعالجة الأزمات وفق رؤية علمية ومجتمعية تستند إلى مشاركة المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وشددت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون عنصرًا فاعلًا في المنتدى، وأن مشاركتهم في جلساته ومناقشاته تعكس أهمية إشراكهم في صياغة السياسات والخطط التي تتعلق بحقوقهم واحتياجاتهم، والاستفادة من آرائهم في جهود التنمية والإصلاح وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضحت أن المشاركة والمشورة تمثلان أساسًا لبناء المجتمعات المتقدمة، مشيرة إلى أن المجلس حرص خلال لقاءاته وفعالياته السابقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة على التأكيد على أهمية مشاركتهم في المنتدى، كما نشر رابط المشاركة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم.

وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة إيمان كريم في جلسة حوارية بعنوان «الشباب والرياضة.. من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»، ضمن محور «بناء الإنسان» في فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر 2026، والتي تناولت جهود الدولة في تطوير المنظومة الرياضية، وسبل الانتقال من توفير الفرص للشباب إلى بناء قدراتهم وتحويل مواهبهم وأفكارهم إلى إنجازات ملموسة.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية اكتشاف مواهب الشباب ورعايتها، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز المشاركة الشبابية، إلى جانب قياس أثر البرامج والسياسات التي تستهدف دعم قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

تطبيق كود الإتاحة في المنشآت الرياضية

وأكدت إيمان كريم أهمية تطبيق كود الإتاحة في البنية التحتية للمنشآت والمشروعات الرياضية القائمة والجاري تنفيذها، بما يضمن تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه المنشآت، ويعزز قدرتهم على ممارسة الرياضات المختلفة والمشاركة في الأنشطة الرياضية بصورة كاملة.

وشددت على ضرورة العمل على زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع البرامج والأنشطة الرياضية، بما يحقق الشمولية لجميع فئات المجتمع، ويسهم في تعزيز روح الانتماء والوطنية لديهم، مؤكدة أن تمكينهم من ممارسة الرياضة يتطلب إزالة العقبات التي تحول دون وصولهم إلى المنشآت والخدمات والفرص المتاحة.

كما أكدت ضرورة تأهيل مقدمي الخدمات وتمكينهم من التعامل المناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريفهم بلغات ووسائل التواصل الملائمة لمختلف أنواع الإعاقات، إلى جانب رفع مستوى وعيهم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، بما يضمن توفير بيئة رياضية دامجة تتيح للجميع المشاركة والاستفادة من الأنشطة المختلفة.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، من بينهم أبطال بارالمبيون، في إطار السعي إلى تطوير منظومة رياضية متكاملة تتيح للشباب الوصول إلى الفرص، وتساعدهم على استثمار قدراتهم ومواهبهم في مسارات عملية ومستدامة.

وأكدت مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مناقشات المنتدى أهمية النهج التشاركي في إعداد الخطط والسياسات الوطنية، بما يضمن الاستماع إلى احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في تطوير الخدمات والبرامج الموجهة إليهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم الدمج والتمكين وتعزيز تكافؤ الفرص، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز بناء مجتمع أكثر شمولًا يتيح لجميع أفراده المشاركة الفاعلة في مسارات التنمية والاستفادة من فرصها.