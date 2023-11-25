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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسباب نجاح مصر في التوصل لاتفاق لهدنة بين فلسطين وإسرائيل.. تفاصيل

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

علق محمد عبد الرزاق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية، علي نجاح الدولة المصرية في الوصول لاتفاق هدنة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني خلال الأيام الماضية.

ووصف “عبد الرازق” ، خلال حوار ببرنامج " التاسعة "، عبر فضائية " القناة المصرية الأولي، أن اليوم انتصرت فيه الإرادة المصرية في الوصول لاتفاق هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار لمدة 5 أيام متواصلة.

وشدد على أن اليوم هو يوم تاريخي في الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر استطاعت الي الوصول لنتيجة أساسية للنتائج التي كانت تسعي اليها مصر منذ اليوم الأول في الحرب وهو وقف التصعيد والتوصل لهدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مصر لديها قنوات الاتصال

وأكد الباحث بالمركز المصري، أن مصر اطلعت بدورها التاريخي في المنطقة في التفاوض بين طرفي الصراع سواء الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، متابعا، أن مصر لديها قنوات الاتصال ذات ثقل كبير بين طرفي الصراع في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأوضح أن مصر اطلعت بدورها التاريخي في القضية الفلسطينية وأظهرت فهما عميقا لمحددات الموقف في قطاع غزة بين الجانب الإسرائيلي والمواقف الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكداً أن مصر بدورها القوي استطاعت التوصل لاتفاق  هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

مصر هدنة قطاع غزة الفصائل الفلسطينية القضية الفلسطينية

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