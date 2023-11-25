عصام هلال : موقف القيادة السياسية من تهجير الشعب الفلسطيني واضح وثابت

أكد عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أنه منذ اللحظة الأولى نحن نرى قوة الموقف المصري تجاه القضية الفلـسطينية واضح وصريح.

وشدد عصام هلال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " التاسعة"، على فضائية " القناة الأولي المصرية "، على أن هناك اصطفاف وطني قوي خلف القيادة السياسية في مصر، مشيرا إلى أن كل الناس متضامنة مع موقف الدولة المصرية والقيادية السياسية منذ بداية الحرب الغاشمة علي قطاع غزة.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن كافة الأحزاب ثمنت موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاة القضية الفلسطينية لافتا الي أن منذ بداية الأزمة في قطاع غزة والموقف المصري واحد وثابت تجاة القضية الفلسطينية.

وأشار عصام هلال، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية واضح برفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم والعمل علي ادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بصورة مستمرة دون توقف.

وأردف الأمين العالم لحرب مستقبل وطن، أن قوة الموقف المصري ظهرت منذ اللحظة الأولي في اندلاع شرارة الحرب في قطاع غزة ورفض القيادة السياسية في مصر السماح بعبور الرعايا الأجانب الا بعد دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون توقف مؤكداً أن مصر أكدت أن عبور الرعايا الأجانب مشترط بعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.