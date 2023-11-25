400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر حركة جديدة مخالفة التوقعات، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم تحركا في محلات الصاغة بعد أن كان وصل إلى 2690 جنيها قبل ساعات.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميا ارتفاعا لتتخطى حاجز الـ 2000 دولار بعد ان كانت عند مستويات بين 1960-1980 دولارا بالأمس.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرك سعر الجنيه الذهب والذي يفضله كثير من المشترين للاستثمار ، أو كمخزن قيمة خاصة في مصر ، وكل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في سوق الصاغة.

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وزاد سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 440 جنيها خلال ساعات ، فبعد أن سجل سعر كل جنيه 21520 جنيها كأقل سعر قبل ساعات، تحرك ليسجل 21960 جنيها اليوم، بينما يصل اعلى سعر اليوم نحو 22,120 جنيها، فيما يظل منخفضا عن سعر وصل إليه قبل 4 أيام وهو 22480 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فتحرك أيضا في سوق الصاغة، ويكون الطلب عليه كبيرا إلى حد ما مع الذهب عيار 21 في سوق الصاغة عند شراء أو بيع المشغولات الذهبية المختلفة.

وشهد سعر الجرام من هذا العيار تحركا جديدا ليبلغ مستوى 2,370 جنيها ، بعد أن وصل أقل سعر له 2305 جنيهات.

الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عن سعر الجرام من عيار 21 بدون مصنعية ، وحساب المصنعية على كل جرام لدى محلات الصاغة المختلفة خاصة عند الشراء.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 2745 للبيع و نحو 2,765 جنيها للشراء بعد أن تراجع إلى أقل من 2700 جنيه قبل يومين.

وسجل سعر مصنعية الذهب نحو 6-10 % من سعر الجرام، وقد يكون 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة الآخرى، ويتم إضافة هذا المبلغ على كل جرام.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر، 3,160 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,765 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,370 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء: 1,843 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع: 21,960 جنيها.