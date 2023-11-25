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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توم سينتفيت: محمد صلاح لاعب استثنائي ومنتخب مصر يقدم مستويات رائعة مع فيتوريا

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا، عن أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم، واللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

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وقال توم سينتفيت في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة النهار : "قمت بزيارة مصر عدة مرات وأحببت البلد وشعبها، وذهبت إلى وادي دجلة، وكانت أيام رائعة، مكان أحب دومًا القدوم إليه وأحب التواجد في هذه الدولة".

وأضاف المدير الفني لمنتخب جامبيا عن روي فيتوريا : "أعتقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يؤدي بشكل جيد مع المنتخب".



منتخب مصر في حالة جيدة

 

وأكد : "لا أعرف فيتوريا كثيرًا ولكن أرى أن منتخب مصر جيد ويمتلك فريق قوي، ودومًا يمتلك الحظوظ للفوز بالألقاب، منتخب الفراعنة يمتلك العديد من المواهب ودايمًا اُتابع المنتخب المصري طوال الوقت".

وأوضح : "لم أشاهد آخر مباراة لمنتخب مصر، ولكن شهدت المباريات السابقة، واللاعبون يمتلكون العديد من المهارات، ودائمًا مصر صاحبة ألقاب عديدة في قارة إفريقيا".

فيما قال البلجيكي عن محمد صلاح : "صلاح لاعب رائع وهو أفضل لاعبي العالم، دائمًا يحرز الأهداف الرائعة، وهو لاعب استثنائي من وجهة نظري، ويفرض شخصيته في الملعب".

وعن موقفه من تولي تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة : "لا استطيع الحديث عن مفاوضات الزمالك لأني مدرب حاليًا وأمتلك عقد ولا أستطيع التعليق عن هذا الملف الآن".

وعلّق عن النادي الأهلي قائلًا : "الأهلي هو الفريق الأقوى في إفريقيا، ولكن أيضًا الزمالك فريق قوي، الأهلي دائمًا يحصل على الألقاب، هو الأقرب والمرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا".

واتم : "جودة اللاعبين في الكرة المصرية قوية، وهناك تطور كبير وواضح، منتخب مصر يستطيع الوصول لأبعد الأدوار في بطولة الأمم الأفريقية، بجانب تونس والجزائر، وأيضًا المغرب مرشح قوي جدًا".

توم سينتفيت جامبيا منتخب مصر محمد صلاح

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