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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

اعتقد ميكا ريتشاردز لاعب فيورنتينا الإيطالي أن محمد صلاح كان "بيضة سيئة" بعد جلسات تدريب فيورنتينا.

واستمتع محمد صلاح بنصف موسم رائع على سبيل الإعارة في فريق فيورنتينا الإيطالي، حيث كان زميلًا في الفريق مع ميكا ريتشاردز.

وكشف ميكا ريتشاردز أنه منبهر للغاية بموهبة محمد صلاح في فيورنتينا لدرجة أنه افترض أن المصري كان "بيضة سيئة".

انضم صلاح إلى فريق الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة من تشيلسي في فبراير 2015، بعد أن وجد، مثل كيفن دي بروين، صعوبة في اللعب في ستامفورد بريدج تحت قيادة جوزيه مورينيو لكن هذا لم يمنعه من إحداث تأثير فوري في فلورنسا.

سجل المصري، الذي كان زميلًا لريتشاردز خلال فترة نصف الموسم التي قضاها في ملعب أرتيميو فرانكي، تسعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة أخرى خلال 26 مباراة مع فيورنتينا.

كان مستوى صلاح مثيرًا للإعجاب لدرجة أن ريتشاردز، الذي كان يقضي موسم 2014-2015 على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، اعتقد أنه لا بد أن تكون هناك أسباب أخرى ساهمت في السماح لصلاح بمغادرة تشيلسي.

"لقد قلت ذلك مرات عديدة - لا أستطيع أن أصدق ذلك، قال ريتشاردز في برنامج Match of the Day: "بصراحة، لقد كان أمرًا لا يصدق لا أستطيع أن أصدق أن تشيلسي سمح له بالذهاب على سبيل الإعارة، لقد اعتاد الحصول على الكرة في التدريبات، وراوغ الجميع وتمريرها إلى الشباك لقد فعل الشيء نفسه تمامًا في المباريات، وأنا فقط أقول: "لماذا لا يلعب في تشيلسي؟".

وأضاف ريتشاردز: "لذلك أفكر في رأسي: لا بد أنه شخص سيء لأنه من غير الممكن أن يؤثر ذلك على قدرته في كرة القدم، وكان ألطف رجل على الإطلاق."

مثل هذا المستوى المثير للإعجاب لفيورنتينا، والذي شهد وصول الإيطاليين إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام الفائز النهائي إشبيلية، جعل صلاح يرفض فرصة الانتقال إلى فلورنسا بشكل دائم ويختار بدلاً من ذلك الانضمام إلى روما في صيف عام 2015.

كان ذلك في روما حيث استمتع المصري بموسمين رائعين آخرين في إيطاليا قبل أن ينتقل إلى أنفيلد مقابل 37 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2017.

 

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