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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورة ليفربول يكشف موعد رحيل محمد صلاح إلى السعودية

محمد صلاح
محمد صلاح

يعتقد أسطورة ليفربول جون بارنز، أن النادي يعرف تماما الموعد الذي سيرحل فيه نجم الفريق محمد صلاح عن الريدز.

ووقع صلاح صاحب الـ 31 عاما، عقدا جديدا مع ليفربول مدته 3 سنوات فقط في العام 2022، لكنه كان حصل على عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم استهدافه مرة أخرى من قبل أندية الدوري السعودي في نهاية الموسم الحالي.

وتجاهل صلاح تلك المفاوضات وكثرة المعلومات حوله وبدأ بداية قوية للموسم، حيث سجل 10 أهداف في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو وبارنز مقتنعا بأنه سيستمر في ليفربول إلى ما بعد انتهاء الموسم الحالي.


وقال بارنز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "نعرف الوضع مع محمد صلاح، إنه بطل للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وسيكون بطلا في السعودية لكنه قال إنه يريد البقاء في ليفربول حتى نهاية عقده، أنا متأكد من أن الفرصة متاحة للانتقال إلى السعودية، أما متى فلا نعرف".

وختم: "أتوقع أن يبقى في ليفربول بالعامين المقبلين، إذا تغير ذلك فليتغير.. لم يرحل لأنه أراد البقاء والنادي أراد الاحتفاظ به.. سيبلغ من العمر 32 أو 33 عاما في نهاية عقده، لذا لا أعتقد أن رحيله سيكون في المستقبل القريب سواء في يناير 2024 أو الصيف المقبل".

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