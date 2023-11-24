جامعة عين شمس تطلق ندوة تثقيفية تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر

تنظم أسرة طلاب من اجل مصر بجامعة عين شمس ندوة تثقيفية تستضيف خبير التنمية البشرية والتسويق الأستاذ صلاح ابو المجد وذلك بمدرج الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٦م.

يأتى في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس.

يعد صلاح أبو المجد أحد النماذج الناجحة والمضيئة من أبناء جامعة عين شمس، حيث تخرج في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس و حصل على الماجستير في القانون الدولي من جامعة عين شمس وماجستير في قوانين التجارة الدولية من جامعة بوردو بولاية إنديانا الأمريكية، بدأ رحلته منذ سنوات كمحاضر في مجال الاقتصاد وقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أفكاراً جديدة ومبتكرة في مجال المبيعات والتسويق جذبت آلاف المتابعين.



وكان قد ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الاولى لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي عقدت بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.



وفي مستهل كلمته قدم الدكتور محمد ضياء الشكر إلى السيدة ا.د غادة فاروق حسن - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجهودها المثمرة في القيام بأعمال رئيس الجامعة خلال الفترة الإنتقالية كما قام سيادته بتوجيه الشكر إلى السيد ا.د محمود المتينى - رئيس الجامعة السابق لجهوده المثمرة في تطوير الجامعة كذلك وجه سيادته الشكر إلى السيد ا.د عبد الفتاح محمد فتحى سعود - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق لجهوده المثمرة في تطوير القطاع مثمنا الجهود التي بذلتها القيادات السابقة للجامعة مؤكدا على ان استكمال هذه الإنجازات هو من أهم الأولويات للفترة القادمة.

كما قام سيادته بتهنئة السادة الوكلاء المعينين الجدد على توليهم منصب وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

و تم عرض موجزا عن أعمال القبول بالجامعة وكلياتها حتى تاريخه والشراكات الدولية والمنح الجامعية بالاضافة الى الخريطة الزمنية للعام الدراسي ، استكمال ميكنة إصدار قرارات منح الدرجة العلمية من خلال منظومة الـ UMS واكد ا.د محمد ضياء على اهميه تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بطلاب الجامعة لسهولة التواصل بين الطالب والكلية.

كما استعرض المجلس استراتيجية التعليم والتعلم وسياسات الجامعة ودليل القياس والتقويم.

كذلك استعرض المجلس حصول كلية الزراعة على المركز الأول بمسابقة الهاكاثون AUC من خلال مشاركة طلاب الكلية ضمن فعاليات إسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية .