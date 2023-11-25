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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر

عجوز اسرائيلية
عجوز اسرائيلية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع  فيديو أثارت جدلا كبيرا، حيث أظهرت إحدى الأسيرات الإسرائيليات وهي تلوح بيدها أثناء مغادرتها قطاع غزة.

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الأسيرة الإسرائيلية تم الإفراج عنها ضمن الدفعة الأولى في صفقة تبادل بين حماس والجيش الإسرائيلي، في أول أيام الهدنة التي تم ابرامها بعد اكثر من 45 يوما من القصف المتتالي من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين من اهالي قطاع غزة، اضافة الى قطع جميع سبل الحياة الادمية من الغذاء والوقود والادوية.

وعلق متابعون على اللقطة قائلين:" تصرف يعكس كيف كانت المعاملة".

وأعادت اللقطة، للأذهان لقطات سابقة عن لحظة صافحت فيها أسيرة أخرى مقاتلًا من "القسام" أثناء تسليمها إلى الصليب الأحمر للإفراج عنها من قطاع غزة.

ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح أمس الجمعة 24 نوفمبر، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.

وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي.

كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة. 

الإسرائيليات قطاع غزة

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