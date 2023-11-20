يديعوت أحرونوت: إسرائيل كلها أسيرة حاليا في قطاع غزة

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن إسرائيل كلها أسيرة حاليا في قطاع غزة، وذلك بسبب عدم قدرة جيش الاحتلال على تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقال رون ليشم الكاتب الصحفي في "يديعوت أحرونوت" أن من يقول "القتال يسبق الصفقة" ويعترف بأن انهيار حماس سيستغرق أكثر من عام فهو يلعب بمصير الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأضاف "العشرات أو المئات منهم لن ينجوا أو سيقتلون عندما يقترب منهم الجيش الإسرائيلي ربما تنتصر إسرائيل في غزة، لكن إسرائيل ستخسر".

وبحسب الكاتب الإسرائيلي فأن هجوم 7 أكتوبر لم ينته، بل سيستمر ما دام الأسرى محتجزين في قطاع غزة".

وتابع " كان على إسرائيل أن تعلن أن الهدف النهائي للحرب هو الهدف الإنساني، إعادة المواطنين الذين أُخذوا من منازلهم. العودة قبل أي وجهة أخرى".

وأردف "بدأت معاملة أهالي الأسرى في إسرائيل بالإهمال المروع. وقريبا سيكون هناك أيضا من سيحاول تحويل عائلات وأصدقاء الأسرى، إلى أعداء للشعب، لأن الصرخة ستزداد".

واختتم: إسرائيل كلها مختطفة حاليا في غزة. طالما أنهم لن يعودوا، فإن المنزل لن يشعر وكأنه منزل مرة أخرى. إذا تخلينا عنهم، انتصرت حماس، وغيرتنا".