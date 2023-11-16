عجوز تنسى كم صلت أثناء صلاتها وأمين الفتوى يجيب.. فيديو

سيدة تبلغ من العمر 70 عاما وبحكم السن تنسى كم تصلي من الركعات.. سؤال ورد للدكتور أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء: " صلاتك صحيحة وابني على ما تتذكريه وسجود السهو سجدتين وصلاتك مقبولة.

كيفية سجود السهو وما يقال فيه ..يتسألأ الكثيرون عن سجود السهو وكيفيته وما يقال حيث ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول “كيفية سجود السهو وما يقال فيه ”.

ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن سجود السهو يقوم به الفرد بعد التشهد الأخير وقبل التسليم موضحا أن ما يقال في سجود السهو هو الوارد في السجود للصلاة من تكرار قول: « سبحان ربي الأعلى» ثلاثُ مرات ثم يكبر الفرد ثم يسجد مره أخرى ويقول “سبحان ربى الأعلى ”.

وتابع خلال رده على سؤال “كيفية سجود السهو وما يقال فيه ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد.