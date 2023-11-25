مرض غامض ينتشر في الصين.. اكتشف كيف تحمى نفسك منه

انتشر في الصين مرض جديد غير معروف الأعراض ولا الأسباب يصيب الجهاز التنفسي وتوجد تخوفات من تحوله لخطر عالمى

انتشر المرض بشكل سريع في الصين خاصة بين الاطفال حيث ابلغ عدد كبير منهم عن إصابات في الجهاز التنفسي ولم يتمكن الأطباء من تحديد اسم المرض

ووفقا لما جاء في موقع lung نعرض لكم طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي بشكل عام

تحسين جودة الهواء الداخلي .

يمكن أن يؤثر الدخان السلبي والمواد الكيميائية المنزلية والعفن والرادون على جودة الهواء الداخلي ويسبب مشاكل لرئتيك وتعتبر ملوثات الهواء الداخلي خطرة بشكل خاص إذا كنت تعاني من مرض رئوي مزمن.

إن تنظيف الغبار بانتظام وتغيير مرشحات الهواء والحفاظ على منزلك خاليًا من التدخين هي مجرد عدد قليل من النصائح العديدة لتحسين الهواء الداخلي.

وقف التدخين



ممارسة التنفس العميق وهناك العديد التى تساعد على تحسن الجهاز التنفسي ولا تقتصر فوائدها عل تحسن وظيفة الرئة فحسب، بل تساعد أيضًا في إدارة المواقف العصيبة.

يمكن لتمارين التنفس هذه تحسين قوة الرئتين وقدرتهما على التحمل ووهذا بدوره يمكن أن يزيد من وظيفة العضلات الشهيقية وكمية الهواء المستنشق والزفير طواعية.

الحفاظ على النظافة الجيدة وإن غسل يديك بانتظام ولمدة 20 ثانية على الأقل يمكن أن يساعدك على تجنب العدوى.

يمكنك استخدام معقم اليدين كحيلة احتياطية في الأماكن التي لا تتوفر فيها المياه الجارية بسهولة وإذا كنت مريضًا أو كانت معدلات الإصابة مرتفعة، فإن البقاء بعيدًا اجتماعيًا أو ارتداء قناع يمكن أن يساعدك على تجنب الإصابة بالعدوى أو نشرها.

احصل على فحص سرطان الرئة

يمكن للجرعات المنخفضة من الأشعة المقطعية أن تقلل الوفيات بين الأشخاص المعرضين لخطر كبير عن طريق الكشف عن سرطان الرئة قبل ظهور الأعراض و لا يُنصح بإجراء الاختبار للجميع، لذا تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد ما إذا كنت مؤهلاً أم لا.

اجراءات الوقاية

اتباع الإجراءات الوقائية المناسبة لأمراض الجهاز التنفسي مثل البعد عن الأماكن المزدحمة إلا في الضرورة وارتداء الكمامة أثناء التواجد فيها و العطس في المنديل أو الأكمام وعدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالغير والاهتمام بالتعقيم قبل وبعد دخول الحمام خاصة في الأماكن العامة

تقوية المناعة

الاهتمام بالعادات التى ترفع المناعة مثل النوم مبكرا والتغذية الجيدة و ممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين والتوتر والمواد الكيميائية قدر الإمكان