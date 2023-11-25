عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شل حركته.. بق الفراش يهاجم أشهر مصنع تابع لإيلون ماسك

صدى البلد

في واقعة غريبة، انتشرت حشرة بق الفراش بكميات كبيرة في  مصنع Tesla Gigafactory 2 التابع لـ «إيلون ماسك» في بوفالو بنيويورك، مما أثار انتشار قلق العمال وأدى إلى تعطيل العمل في المصنع.

ينتج المصنع سيارات تسلا تأثر بشكل كبير بانتشار بق الفراش في جميع أنحاءه، ووفقًا لموقع روسيا اليوم، سُجلت العديد من الشكاوى المتعلقة بانتشار بق الفراش لدى إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

txt

ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص في القاهرة

txt

نقل خبرات مصنع تكنولوجيا المياه المقام في الصالحية إلى سيناء

بدأ انتشار بق الفراش في المصنع في الـ 9 من نوفمبر الماضي، بعد نشر العمال لمقاطع فيديو تُظهر وجود الحشرات في المصنع على منصات التواصل الاجتماعي، قررت الشركة استدعاء فريق مكافحة الحشرات للتعامل مع المشكلة، ولكن ذلك أدى إلى ظهور مشكلة أخرى.

صرح أحد الموظفين قائلاً: "كان هناك رائحة كيميائية قوية تنبعث في المبنى، كما كان بإمكاننا رؤية بقايا المادة على الكراسي والأثاث الآخر. لاحظت أيضًا تهيج العيون لدي ولدى زملائي وشكوى بعض العمال من مشاكل في التنفس والدوخة".

تدخلت إدارة الشركة على الفور لتهدئة الموظفين، وأكدت أنه تم استخدام مادة Steri-Fab لتطهير المبنى، وأنه بعد 15 دقيقة من الرش، يكون المبنى آمنًا تمامًا للعمل.

يجدر بالذكر أن Gigafactory 2 تم تشغيلها في أغسطس عام 2017، وتقوم المصنع بإنتاج الألواح الشمسية وبعض المكونات الأساسية للسيارات الكهربائية من تسلا.

التواصل الاجتماعي الفراش الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

هجمة صيفية وعاصفة ترابية تغطى القاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

من 30 سنة.. التحقيق في جريمة غامضة تورط بها ضابط أمريكي

عدو الجمال الخفي .. التهاب الجلد حول الفم

لماذا أشعر أن الله لا يستجيب لي؟.. 8 أسباب و11 أدبا لتقبل

سامسونج تستعد لإطلاق موبايل جبار لمحدودي الدخل والشباب  

ماما شافت أخواتي في وضع مُخل..محاكمة عاجلة لـ "أم زياد" لاتهامها بالإتجار بالبشر

لا يمكن المقارنة بالأهلي..تصريحات قوية من رئيس نادي ميدياما قبل مواجهة المارد الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناسا تحذر من عاصفة شمسية اليوم.. أعراض تؤكد إصابتك بها استشر الطبيب فورا

أضرار كارثية عند شرب الكثير من القهوة في اليوم الواحد

سيعادل رقم مايكل أوين| محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يفعلها؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ