شل حركته.. بق الفراش يهاجم أشهر مصنع تابع لإيلون ماسك

في واقعة غريبة، انتشرت حشرة بق الفراش بكميات كبيرة في مصنع Tesla Gigafactory 2 التابع لـ «إيلون ماسك» في بوفالو بنيويورك، مما أثار انتشار قلق العمال وأدى إلى تعطيل العمل في المصنع.

ينتج المصنع سيارات تسلا تأثر بشكل كبير بانتشار بق الفراش في جميع أنحاءه، ووفقًا لموقع روسيا اليوم، سُجلت العديد من الشكاوى المتعلقة بانتشار بق الفراش لدى إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

بدأ انتشار بق الفراش في المصنع في الـ 9 من نوفمبر الماضي، بعد نشر العمال لمقاطع فيديو تُظهر وجود الحشرات في المصنع على منصات التواصل الاجتماعي، قررت الشركة استدعاء فريق مكافحة الحشرات للتعامل مع المشكلة، ولكن ذلك أدى إلى ظهور مشكلة أخرى.

صرح أحد الموظفين قائلاً: "كان هناك رائحة كيميائية قوية تنبعث في المبنى، كما كان بإمكاننا رؤية بقايا المادة على الكراسي والأثاث الآخر. لاحظت أيضًا تهيج العيون لدي ولدى زملائي وشكوى بعض العمال من مشاكل في التنفس والدوخة".

تدخلت إدارة الشركة على الفور لتهدئة الموظفين، وأكدت أنه تم استخدام مادة Steri-Fab لتطهير المبنى، وأنه بعد 15 دقيقة من الرش، يكون المبنى آمنًا تمامًا للعمل.

يجدر بالذكر أن Gigafactory 2 تم تشغيلها في أغسطس عام 2017، وتقوم المصنع بإنتاج الألواح الشمسية وبعض المكونات الأساسية للسيارات الكهربائية من تسلا.