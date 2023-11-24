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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص في القاهرة

سكر
سكر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر وقيامه بتعبئته فى عبوات ناقصة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على (2,200 طن سكر – 2 ماكينة "تعبئة – لحام" – ميزان – كمية من عبوات السكر الفارغة المعدة للتعبئة).

وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصنع سكر السكر سكر ضبط مصنع مديرية أمن القاهرة مصنع بدون ترخيص

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