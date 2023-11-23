نقل خبرات مصنع تكنولوجيا المياه المقام في الصالحية إلى سيناء

كشف المهندس أحمد الخضري، نائب رئيس مجلس إدارة - رئيس قطاع التطوير بمصنع أوميجا لتكنولوجيا المياه، أنه الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنتاج الوسائط "الميديا"، المستخدمة في تكنولوجيا معالجة الصرف الصحي المعروفة باسم MBBR .

وقال إنه سيتم نقل الخبرات إلى سيناء في إطار نقل مياه المحسمة المعالجة لزراعة نحو275 ألف فدان بوسط سيناء كمرحلة أولى.

وأكد أن إنشاء المصنع يأتي في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته، بتعزيز قدرات الصناعات المصرية، وتصنيع منتج مصري يفوق في جودته وكفاءته المنتجات الأجنبية، ورفع جودة البنية التحتية في مختلف محافظات مصر.

الصناعة الوطنية:

حيث يهدف المصنع إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وتعزيز مفهوم صنع في مصر، مشيرا إلى أن المصنع ورغم عمله في المرحلة التجريبية، غير أن النتائج كبيرة، وتعكس مستوى القدرات الهائلة المنتظرة في نجاحه لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير البدائل فائقة الجودة والكفاءة وبأعلى المعايير، بما يحقق هدف الاكتفاء الذاتي في قطاع معالجة تكنولوجيا الصرف الصحي.



وأكد الخضري، أن المصنع يستهدف إنتاج ما يقرب من 20 ألف متر مكعب في السنة الأولى، تتضاعف في السنة الثانية، فضلا عن مساهمته في توفيره فرص العمل المتنوعة لمختلف الكوادر في جميع القطاعات، وقد أعرب عن ثقته في قدرات المصنع، ودعمه للاقتصاد المصري، وتحسين قدرات البنية التحتية، وتقديم الحلول المبتكرة والمستدامة في قطاع معالجة الصرف الصحي.