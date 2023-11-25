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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

" الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري".. دورة تدريبية بمتحف تل بسطا بالزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية الدور الهام والحيوي الذي تعمل عليه الدولة في عملية الإصلاح الإداري بكافة الأجهزة من خلال التدريب والتأهيل لصقل المهارات الشخصية والعملية للعاملين بالحكومة بجانب تنمية قدرات العاملين بها، لافتاً إلى أهمية تدريب الأثريين والعاملين بالمتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف والمساهمة وإثراء الجانب المعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلاً عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الأثار فتنمى روح الإنتماء الإجتماعي تجاه الوطن فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية.

في سياق متصل نظم متحف تل بسطا بالزقازيق بالتعاون مع وحدة التدريب المركزية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار دورة تدريبية تحت عنوان " الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري"، لمدة ثلاثة أيام ، بمتحف تل بسطا بالزقازيق ، وذلك لعدد (30) من الأثريين وأخصائيي الترميم العاملين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف بمنطقة شرق الدلتا لرفع كفاءة العاملين بها، والارتقاء بالعمل بمختلف قطاعاتها.

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ومن جانبه أوضح إبراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق ، أن الدورة تناولت تدريباً متخصصاً حول طريقة كشف التزييف والتزوير في الأثار والمقتنيات الفنية والتماثيل المقلدة ، والتي تزيد خبرة المتدرب في تمييزها عن الأصلية خلال المعاينات والعمل الميداني، بالإضافة للإجراءات المتبعة في معاينة المضبوطات وتطوير مهارات المتخصصين في الكشف عن الآثار الأصلية والمقلدة فضلاً عن دور اللغة المصرية القديمة في تمييز الأثر عن المقلد.

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أنه حاضر بالدورة كلاً من على ضاحى رئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف التاريخية والأثرية بقطاع المتاحف -  إيهاب الرفاعى مدير الأحراز بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز - الدكتور عبد الحميد كفافى مدير عام المتابعة بالإدارة المركزية للصيانة والترميم -  مروان السيد مسئول المتابعة بالإدارة المركزية للتسجيل والتوثيق بقطاع المتاحف - الدكتورة الهام جار النبى مفتش آثار بإدارة المخازن والبعثات ) مشيراً إلى تسليم الأثريين المشاركين شهادات إتمام الدورة التدريبية.

التدريب والتأهيل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المهارات الشخصية المعلومات التاريخية رفع كفاءة العاملين دورة تدريبية

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