أحمد موسى: مؤسسة أبو العينين وفرت 25 شاحنة مساعدات لغزة بقافلة السيسي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد فعالية تحيا مصر وفلسطين في ستاد القاهرة الخميس الماضي للإعلان عن انطلاق قافلة مساعدات كبيرة لغزة.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التحالف الوطني للعمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر وحياة كريمة يقومون بتوفير المساعدات لقطاع غزة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مؤسسة أبو العينين الخيرية وفرت 25 شاحنة مساعدات في القافلة التي اطلقها الرئيس السيسي الخميس الماضي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي وجه الشكر والتقدير إلى التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني على توفير المساعدات لقطاع غزة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" المساعدات الإنسانية التي أعدها الشعب المصري تتجه إلى قطاع غزة ".