أحمد موسى: دور الرئيس السيسي في أزمة غزة رقم واحد ورئيسي وأساسي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تسعى إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإحداث التهدئة وحماية المدنيين في غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أنا متشرف وأنا بدافع عن بلدي وسلامة مواقفها وقراراتها تجاه القضية الفلسطينية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" دور الرئيس السيسي في الأزمة الحالية في غزة رقم واحد ودورنا رئيسي وأساسي في كل حركة تتم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر حاضرة في صفقة تبادل المحتجزين والأسرى"، مضيفا:" مصر مسؤولة ولها دور تاريخي تجاه القضية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مصر تعمل على مدار الساعة لوقف إطلاق النار والتوصل لحلول جذرية للقضية الفلسطينية ".