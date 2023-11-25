عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر تبذل جهدا كبيرا لاتمام تبادل المحتجزين والأسرى بين الاحتلال والمقاومة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه كان من المفترض أن يقوم الاحتلال بتنفيذ كافة بنود اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع المقاومة.

 

قيادي في حماس: ندعو لتسيير جسور جوية من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

أحمد موسى: محدش دفع تمن من أجل القضية الفلسطينية زي مصر

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  منذ ساعتين يبدو أن إسرائيل تراجعت عن تنفيذ التعهدات والضمانات لاتمام عملية تبادل المحتجزين والأسرى".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  حماس قررت عدم الإفراج عن أي أسير إلا بعد وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  جيش الاحتلال أصدر تهديدا بضرب غزة الليلة إذا لم تقم حركة  حماس بالإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مصر تبذل جهدا كبيرا لاتمام صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين الاحتلال والمقاومة ".

موسى أحمد موسى مصر غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

التقديم 3 ديسمبر|الإسكان تطرح «سكن لكل المصريين 3» بالتقسيط على 20 سنة

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى: موقف السيسي المتصدي لتهجير الفلسطينيين يماثل ما فعله السادات لاستعادة الأرض

انذار لنصر رونالدو.. الهلال يحقق إنجازا لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي

67 مليار دولار.. الاستثمارات الخليجية تنعش خزينة البنك المركزي| وتدعم الاقتصاد المصري

حكم دخول الحمام بموبايل عليه قرآن أو خاتم عليه لفظ الجلالة.. اعرف آراء الفقهاء

أحمد موسى: مصر تبذل جهدا كبيرا لاتمام تبادل المحتجزين والأسرى بين الاحتلال والمقاومة

تعرف على أبرز الأحداث الفلكية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تقليل الانتفاخ الناتج عن أكل العدس في الشتاء

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

فوائد تناول الثوم في الشتاء

بفستان راقي … زوجة أحمد ثروت تخطف الأنظار في زفافها|شاهد

فيديو

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ