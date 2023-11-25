أحمد موسى: مصر تبذل جهدا كبيرا لاتمام تبادل المحتجزين والأسرى بين الاحتلال والمقاومة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه كان من المفترض أن يقوم الاحتلال بتنفيذ كافة بنود اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع المقاومة.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ ساعتين يبدو أن إسرائيل تراجعت عن تنفيذ التعهدات والضمانات لاتمام عملية تبادل المحتجزين والأسرى".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حماس قررت عدم الإفراج عن أي أسير إلا بعد وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" جيش الاحتلال أصدر تهديدا بضرب غزة الليلة إذا لم تقم حركة حماس بالإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مصر تبذل جهدا كبيرا لاتمام صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين الاحتلال والمقاومة ".