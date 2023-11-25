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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: موقف السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين يماثل دور السادات لاستعادة الأرض

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لا تحتاج إلى شكر من أحد تجاه ما تقوم به تجاه القضية الفلسطينية، مضيفا:" ما تقوم به مصر من دعم للأشقاء دور تاريخي".

 

أحمد موسى: مصر تبذل جهدا كبيرا لاتمام تبادل المحتجزين والأسرى بين الاحتلال والمقاومة

أحمد موسى: محدش دفع تمن من أجل القضية الفلسطينية زي مصر

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  منذ بداية الأزمة في غزة كل رؤساء العالم تواصلوا مع الرئيس السيسي لبحث الأزمة".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  بزعل لما ألاقي بعض الناس مش عارفين قدر بلدهم أو قوة بلدهم ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  يجب الضغط على مستوى العالم من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مضيفا:" مصر تسعى إلى حل الدولتين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" كل دول العالم تشكر مصر على مجهوداتها تجاه القضية الفلسطينية "، مضيفا:" مفيش كيلو سكر هيدخل غزة من غير مصر ".

 

وتابع أحمد موسى:"  موقف الرئيس السيسي في الدفاع عن أمن وسلامة مصر والتصدي إلى مخطط تهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية هو موقف يماثل ما قام به السادات لاستعادة الأرض ".

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