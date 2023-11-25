أحمد موسى: موقف السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين يماثل دور السادات لاستعادة الأرض

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لا تحتاج إلى شكر من أحد تجاه ما تقوم به تجاه القضية الفلسطينية، مضيفا:" ما تقوم به مصر من دعم للأشقاء دور تاريخي".

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ بداية الأزمة في غزة كل رؤساء العالم تواصلوا مع الرئيس السيسي لبحث الأزمة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" بزعل لما ألاقي بعض الناس مش عارفين قدر بلدهم أو قوة بلدهم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" يجب الضغط على مستوى العالم من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مضيفا:" مصر تسعى إلى حل الدولتين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" كل دول العالم تشكر مصر على مجهوداتها تجاه القضية الفلسطينية "، مضيفا:" مفيش كيلو سكر هيدخل غزة من غير مصر ".

وتابع أحمد موسى:" موقف الرئيس السيسي في الدفاع عن أمن وسلامة مصر والتصدي إلى مخطط تهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية هو موقف يماثل ما قام به السادات لاستعادة الأرض ".