سعر الدولار في البنوك اليوم 26-11-2023

شهدت أسعار الدولار استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-11-2023؛ دون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري مسجلا 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، المشرق، كريدي أجريكول،الاسكندرية،الامارات دبي الوطني، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي".

أعلى سعر



وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي كأعلى سعر

وسجل ثاني أعلي سعر للدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.



شروط الحصول علي تراخيص شركات الاستعلام الإئتماني



حدد البنك المركزي المصري شروط الموافقة النهائية علي منح التراخيص اللازمة لعمل شركات التصنيف الإئتماني في مصر والتي تضمنت ضرورة الحصول علي الموافقة المبدئية من البنك كشرط للحصول علي الموافقة النهائية و التسجيل بسجل شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني خلال المهلة المحددة بواقع 90 يوما وارفاق كافة المستندات الدالة على ذلك.

قالت تعليمات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي الخاصة بشروط منح التراخيص للشركات، بضرورة عرض الطلب علي مجلس إدارة البنك خلال 3 شهور من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة واخطار الشركة بقرار مجلس ادارة البنك خلال 15 يوما من تاريخ صدور الموافقة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وعلي الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي المصري و الشركة.

وذكر البنك المركزي انه لا يجوز للشركة البدء في مزاولة النشاط الا بعد اخطارها بصدور الموافقة النهائية بمزوالة النشاط والتسجيل في سجل شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني لدي البنك المركزي، مع إلتزام الشركة بمزاولة النشاط خلال عام من تاريخ صدور الموافقة النهائية وإلا يعتبر قرار الترخيص لاغي ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي مد تلك المهلة لمدة اخري ممثلة؛ ويتعين اخطار البنك المركزي قبل اسبوع علي الاقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة النشاط.