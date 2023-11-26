عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 26-11-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

شهدت أسعار الدولار استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-11-2023؛ دون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري مسجلا 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، المشرق، كريدي أجريكول،الاسكندرية،الامارات دبي الوطني، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي".

أعلى سعر 


وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء  30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي كأعلى سعر
وسجل ثاني أعلي سعر للدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.


شروط الحصول علي تراخيص شركات الاستعلام الإئتماني


حدد البنك المركزي المصري شروط الموافقة النهائية علي منح التراخيص اللازمة لعمل شركات التصنيف الإئتماني في مصر والتي تضمنت ضرورة الحصول علي الموافقة المبدئية من البنك كشرط للحصول علي الموافقة النهائية و التسجيل بسجل شركات الاستعلام والتصنيف  الإئتماني خلال المهلة المحددة بواقع 90 يوما وارفاق كافة المستندات الدالة على ذلك.

قالت تعليمات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي الخاصة بشروط منح التراخيص للشركات، بضرورة عرض الطلب علي مجلس إدارة البنك خلال 3 شهور من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة واخطار الشركة بقرار مجلس ادارة البنك خلال 15 يوما من تاريخ صدور الموافقة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وعلي الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي المصري و الشركة.

وذكر البنك المركزي انه لا يجوز للشركة البدء في مزاولة النشاط الا بعد اخطارها بصدور الموافقة النهائية بمزوالة النشاط والتسجيل في سجل شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني لدي البنك المركزي، مع إلتزام الشركة بمزاولة النشاط خلال عام من تاريخ صدور الموافقة النهائية وإلا يعتبر قرار الترخيص لاغي ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي مد تلك المهلة لمدة اخري ممثلة؛ ويتعين اخطار البنك المركزي قبل اسبوع علي الاقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة النشاط.

 

سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي سعر الدولار في البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال أعلي سعر دولار أقل سعر دولار Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

موعد انتهاء الأعمال الخرسانية.. خبير يكشف تطور جديد في سد النهضة

عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

ترشيحاتنا

سعر نيسان صني موديل 2024 في مصر

الأهلي يضم مهاجم محلي في يناير وموديست يرحل بنهاية الموسم الجاري

دعاء تيسير الأمور وقضاء الحاجة.. احرص عليه عقب صلاة الفجر

الشيوخ يفتح ملف إسقاط مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث في دمياط.. الأسبوع الجاري

توخوا الحذر| درجات الحرارة تنخفض ومدينة تسجل 4 مئوية.. والأرصاد تحذر

مقطع فيديو لحاخام صهيوني يثير الجدل.. شاهد ماذا قال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لحاخام صهيوني يثير الجدل.. شاهد ماذا قال

فى دقايق.. طريقة عمل الكريب

للأنيميا.. فوائد خارقة لتناول البنجر

تنفطر لها القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من أحلام أطفال غزة بعد الهدنة

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ