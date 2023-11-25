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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يعلن شروط الحصول علي الموافقة النهائية لتراخيص شركات التصنيف الإئتماني..تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد البنك المركزي المصري شروط الموافقة النهائية علي منح التراخيص اللازمة لعمل شركات التصنيف الإئتماني في مصر والتي تضمنت ضرورة الحصول علي الموافقة المبدئية من البنك كشرط للحصول علي الموافقة النهائية و التسجيل بسجل شركات الاستعلام والتصنيف  الإئتماني خلال المهلة المحددة بواقع 90 يوما وارفاق كافة المستندات الدالة على ذلك.
قالت تعليمات حسن عبد الله،محافظ البنك المركزي الخاصة بشروط منح التراخيص للشركات، بضرورة عرض الطلب علي مجلس ادارة البنك خلال 3 شهور من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة واخطار الشركة بقرار مجلس ادارة البنك خلال 15 يوما من تاريخ صدور الموافقة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وعلي الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي المصري و الشركة.

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وذكر البنك المركزي انه لا يجوز للشركة البدء في مزاولة النشاط الا بعد اخطارها بصدور الموافقة النهائية بمزوالة النشاط والتسجيل في سجل شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني لدي البنك المركزي، مع إلتزام الشركة بمزاولة النشاط خلال عام من تاريخ صدور الموافقة النهائية وإلا يعتبر قرار الترخيص لاغي ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي مد تلك المهلة لمدة اخري ممثلة؛ ويتعين اخطار البنك المركزي قبل اسبوع علي الاقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة النشاط.

 

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