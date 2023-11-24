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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منذ 8 شهور.. الدولار مستقر في البنوك اليوم الجمعة

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه مصري وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

وفيما يلي ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار  الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنوك(الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش إس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول،قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

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مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

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تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك (الأهلي، مصر) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الجمعة مسجلا 30.95جنيه للشراء.

أزمة الدولار تنتهي قريبا 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السبت الماضي، عن أزمة الدولار في مصر الآن هي أزمة عابرة، وأكد أنها ستعبر من هذه الأزمة خلال فترة قصيرة وستنتهي قريبا.

فيما قال صندوق النقد الدولي، إنه يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي يبلغ 3 مليار دولار، وحصلت مصر على شريحة واحدة منها.

 

الدولار أسعار الدولار البنك الاهلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي جنيه

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