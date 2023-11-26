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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن بحث مع القادة القطريين مشكلة تبادل الأسرى

أرشيفية
أرشيفية

قالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، في إطار جهود الإدارة الأمريكية لمحاولة حل مشكلة تأخر إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى في إطار اتفاق الهدنة المؤقتة.

وأشارت واتسون إلى أن مسؤولين أمريكيين أجروا اتصالات مع نظرائهم الإسرائيليين والقطريين والمصريين، وتم إطلاع بايدن بشأن هذه الجهود على مدار اليوم.

قطر تبحث مع الولايات المتحدة سبل تنفيذ الهدنة في غزة

صحيفة أمريكية: بايدن طلب من قطر المساعدة في الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

وأبلغ مسؤولون قطريون البيت الأبيض في وقت لاحق بأن المشكلة "حُلَّت"، وأن الصليب الأحمر يتحرك لاستعادة الأسرى.

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