البيت الأبيض: بايدن بحث مع القادة القطريين مشكلة تبادل الأسرى

قالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، في إطار جهود الإدارة الأمريكية لمحاولة حل مشكلة تأخر إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى في إطار اتفاق الهدنة المؤقتة.

وأشارت واتسون إلى أن مسؤولين أمريكيين أجروا اتصالات مع نظرائهم الإسرائيليين والقطريين والمصريين، وتم إطلاع بايدن بشأن هذه الجهود على مدار اليوم.

وأبلغ مسؤولون قطريون البيت الأبيض في وقت لاحق بأن المشكلة "حُلَّت"، وأن الصليب الأحمر يتحرك لاستعادة الأسرى.