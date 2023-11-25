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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تبحث مع الولايات المتحدة سبل تنفيذ الهدنة في غزة

صدى البلد

بحث أمير قطر  ، اليوم السبت، هاتفيا مع الرئيس الأمريكي تنفيذ الهدنة بين إسرائيل وحماس وسبل الحد من التصعيد وزيادة تدفق المساعدات لقطاع غزة.

 استعرض الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) في قطاع غزة.

كما بحث الجانبان الجهود الدولية المشتركة من أجل خفض التوتر والتصعيد وحماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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