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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: بايدن طلب من قطر المساعدة في الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشفت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، اليوم السبت عن كواليس الساعات الماضية والمشاورات بشأن اتمام اليوم الثاني في الإفراج على الأسرى الإسرائيليين من حركة حماس. 

وذكرت "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواصل في وقت سابق من اليوم السبت مع أمير قطر تميم بن حمد، وطلب منه المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بصفقة الرهائن في غزة.

وأعلنت حركة حماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب مخالفة تل أبيب، لشروط الهدنة، قبل أن تهدد إسرائيل باستئناف العدوان على قطاع غزة، لتبدأ جهود مصرية قطرية لاحتواء الموقف، وتوافق حماس على الإفراج عن الأسرى.

وعبّرت وزارة الخارجية القطرية ، اليوم السبت، عن تقديرها لجهود القاهرة وواشنطن المشتركة التي أزالت العقبات أمام تنفيذ الاتفاق.

وقال ماجد محمد الأنصاري، بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين؛ تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين، وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين، في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب (خارج إطار الاتفاق).

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

 

كما جرى أمس أيضا، تبادل عدد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، ومن المنتظر أن تمدد الهدنة مرة أخرى وفقا للتطورات خلال الأيام المقبلة.

 

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