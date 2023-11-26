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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لحاخام صهيوني يثير الجدل.. شاهد ماذا قال

مقطع فيديو لحاخام
مقطع فيديو لحاخام صهيوني يثير جدل على مواقع التواصل الأجتم

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات الكثير من الجدل، على تطبيق تيك توك وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. 

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وثق مقطع الفيديو لحاخام صهيوني يدعى باروخ روزنبلوم، أثناء تحدثه عن الخسائر الكثيرة التي لحقت بجيش الاحتلال الصهيوني وذلك في حربه على قطاع غزة.

وأشار الحاخام باروخ روزنبلوم  في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلاً كبيراً، إلى أن جيش الاحتلال لحقت به العديد من الخسائر الكبيرة، في حربه داخل قطاع غزة، وقد نقل عن أحد ضباط الجيش “الكبار” وهو أحد طلابه، إن المقاومة الفلسطينية استطاعت القيام باستهداف ثلاث مدرعات إسرائيلية شهيرة، وأن كل مدرعة كان بها 12 جندياً إسرائيلياً، ومن ثم فإن مجموع قتلى الثلاث مدرعات كان 36 جندياً إسرائيلياً ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الهجمات بقطاع غزة إلى 70 جندياً وضابطا.

 

حاخام الصهيوني مواقع التواصل

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