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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

بابا ضلك عنا .. مقطع
"بابا ضلك عنا" .. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيون ..

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع  ليحظى بملايين المشاهدات على تطبيق تويتر.

وثق مقطع الفيديو الفرحة التي غمرت قلوب ووجوه الأطفال، ليستقبلوا والدهم الذي  يعمل كصحفي أثناء الهدنة وذلك بعد طول غياب، لتغطيته أخبار الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعض الفصائل الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأظهر الفيديو الأطفال الثلاثة وهم يقومون بالجري لأحضان والدهم، الذي غاب عنهم طيلة 48 يوماً، لتعلو وجوههم بالابتسامة والفرحة.

فيما قد طالب الآباء  من والدهم البقاء معهم وعدم  القيام بتركهم مجددا قائلين "بابا ضلك عنا".


يذكر أن الهدنة بين إسرائيل وحماس تم التوصل إليها الأربعاء الماضي، وذلك بوساطة قطرية مصرية أمريكية. 

مقطع فيديو تطبيق تويتر الجيش الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية

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