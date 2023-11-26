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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير شباب ورياضة مطروح يستقبل أعضاء برنامج «أخ ثان والرابط إنساني» للأزهر الشريف

مديرالشباب والرياضة
مديرالشباب والرياضة خلال استقبال فتيات الأزهر

استقبل الدكتور وليد رفاعي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وفدا من طالبات معهد فتيات مطروح النموذجي، والممثلين لبرنامج «أخ ثان والرابط إنساني» والذي أطلقه مركز تطوير الطلاب والوافدين والأجانب بمشيخة الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومستشار فضيلة الإمام الدكتورة نهلة الصعيدي.

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تناول اللقاء طرق التعاون المشترك لنشر قيمة «التنوع والتعايش» في المجتمع، وترسيخهما في عقول الشباب والنشء، من خلال خطة الأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وأثنى "رفاعي" على فكرة البرنامج والقيم الأخلاقية والدينية التي يتناولها لنشر الوعي وتعاليم الدين الإسلامي الوسطى المستنير.

وأكد أهمية قيمة التنوع والتعايش المجتمعي، لخلق روح التجانس بين الشباب وتعزيز السلام والوئام الإيجابي بين الجميع، وصنع حائط صد منيع ضد محاولات اختراق النسيج الوطني وزعزعة استقرار مصر في الداخل والخارج.

وأوضح أن المديرية تنفذ عددا من الأنشطة واللقاءات التوعوية تحتوي علي تلك القيمة مثل مبادرة "تصدوا معنا" ومبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب".

وفي نهاية اللقاء، وجهت الطالبات الشكر والتقدير لمدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وتم إهداؤه مطوية تحتوي على بنود وثيقة الأخوة الإنسانية وتتضمن بنودا قيمية، لنشرها بين رواد المديرية.

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