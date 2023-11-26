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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة زواج كوثر العسال بعد 20 سنة حب

كوثر العسال
كوثر العسال

يوافق اليوم، الأحد 26 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة كوثر العسال ، التي ولدت في مثل  هذا اليوم عام 1939، ورحلت في 29 سبتمبر عام 2013، عن عمر يناهز الـ 73 عاما. 

 وقدمت كوثر العسال، عددًا من الأعمال خلال مسيرتها الفنية، أبرزها "لن أعيش فى جلباب أبى" و"البرنسيسة" و"امرأة في دوامة" وغيرها من الأعمال.
 

حياة كوثر العسال

بدأت الفنانة كوثر العسال، حياتها الفنية في منتصف الستينيات وبالتحديد عام 1964، وقدمت العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم "حافية على جسر الذهب" و"نحن لا نزرع الشوك" و"شيء من الخوف" و"أنف وثلاث عيون" و"الإرهاب" و"مين يقدر على عزيزة" و"الحرام والوديعة".

حصلت العسال علي شهادة الثقافة عام 1942 ثم التحقت بالمجال الفني من خلال فرقة إسماعيل ياسين لتؤدي معه أدوارا كوميدية تنوعت أدوارها لتتألق دائما في الأدوار الثانية فلم تحصل يوما على البطولة المطلقة ومع ذلك كانت بصماتها واضحة في أي عمل يسند إليها.

 

المشوار الفني لـ كوثر العسال

بدأت كوثر العسال، حياتها الفنية في منتصف الستينيات وبالتحدي عام 1964 وقدمت العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم حافية علي جسر الذهب ونحن لا نزرع الشوك وشيء من الخوف وانف وثلاث عيون والإرهاب ومين يقدر علي عزيزة والحرام والوديعة.

كما تألقت في الدراما التليفزيونية ومن أعمالها أوراق الورد والقاهرة والناس وأهل الطريق وبنات الثانوية ولن أعيش في جلباب أبي وقالب الخبز ينتصر أحيانا حيث اعتزلت المجال الفني نهائيا بعد نجاحها وتألقها في مسلسل «لن أعيش في جلباب ابي» عام 1996.

 

زواج كوثر العسال 

وتزوجت الراحلة كوثر العسال مرتين، الأولى كانت من الفنان عبد المنعم إبراهيم، واستمر زواجهما لمدة 20 عامًا حتى توفى، ثم تزوجت بعد ذلك من الفنان محمد وفيق، وهو نجل خالتها.

وروى الفنان الراحل محمد وفيق في لقاء متلفز سابق له، قصة حبه لـ كوثر العسال وزواجهما، قائلا إنه "رغم العمر الطويل الذي قضته كوثر مع زوجها عبد المنعم إبراهيم إلا أنني انتظرت على أمل أن يجمعني بها القدر ثانية".

وأضاف الراحل محمد وفيق: "وبالفعل وافقت دون تردد على الزواج مني في نهاية الثمانينيات ليتحقق حلمي الذي استمر ما يقرب عقدين من الزمان".

وتابع: "لقد كانت حلمي وأملي أن يجمع بيننا القدر فقد انتظرتها طويلا فبرغم أنها كانت ابنة خالتي وتسكن في العمارة المقابلة لنا؛ إلا أن القدر فرق بيننا".

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