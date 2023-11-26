آداب العريش تنظم لقاء توعويًا للطلاب بعنوان "كن إيجابيًا فصوتك أمانة"

نظمت كلية الآداب جامعة العريش محافظة شمال سيناء لقاء توعويًا للطلاب بعنوان: "كن إيجابيًا فصوتك أمانة،" تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش شمال سيناء.

وألقي د. حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي- رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش ، محاضرة قال فيها أنه ما هي إلا أيام قلائل تفصلنا عن مارثون الانتخابات الرئاسية المُزمع انطلاقه في الفترة من 10-12/12/2023.

الصوت أمانة :

مؤكدًا أنه لا بد من التحلي بالإيجابية والمشاركة بالصوت في هذا العُرس السياسي الذي تستعد له البلاد، وأضاف سلامة أن المجتمع ما هو إلا سفينة نحن ركابها ولنا الحق في الإدلاء بأصواتنا موجهًا النصح للطلاب بضرورة التمسك بهذا الحق والاعتزاز بصوتهم.، اكد ان الصوت أمانة يجب أداؤها وعدم التفريط فيها،.

وأشاد سلامة بتفاعل الطلاب مع هذا اللقاء التوعوي واستعدادهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية تعبيرًا عن وطنيتهم وانتمائهم لمصرنا الحبيبة.