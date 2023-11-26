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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 85 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

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المنيا.. دعم منظومة الإنارة العامة بـ6 مراكز وحملات مكثفه للنظافة ورفع الاشغالات

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز بني مزار - المنيا - سمالوط - العدوة - مطاي من إزالة 85 حالة تعد بالبناء المخالف منها 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقري أبوجرج - الحسينية وحي شرق وغرب مدينة بني مزار، وإزالة 27 حالة تعد بقرى دفش - قلوصنا - منقطين - البيهو بمركز سمالوط، وفي مركز المنيا تم إزالة 20 حالة تعد بقرى البرجاية - دمشير - تله وفى مركز مطاي تم إزالة 5 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بقرية منبال وحي غرب المدينة، إلي جانب إزالة 3 حالات تعد بمركز العدوة، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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