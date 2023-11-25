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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. دعم منظومة الإنارة العامة بـ6 مراكز وحملات مكثفه للنظافة ورفع الاشغالات

دعم منظومة الإنارة
دعم منظومة الإنارة العامة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنيا.

وقال أ.ح اللواء هانى بدوى رئيس مركز المنيا إن الوحدة المحلية نفذت أعمال صيانة أعمدة الإنارة بعزبة الجبرتى وقرية البرجاية ورفع المخلفات من كدوان وعمارات الأوقاف بماقوسة و أمام قرية الحواصلية وتنفيذ حملة نظافة شملت قرى طوخ الخيل، إلى جانب رفع المخلفات وأعمال قص وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل على امتداده وحتى شارع مصر بكورنيش دماريس.

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وأوضح أ.ح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي أن الوحدة المحلية قامت بتمهيد وتسوية عدد من شوارع" قرية إبشادات"وذلك استكمالاً لأعمال خطة رفع كفاءة الطرق، مؤكداً أن الوحدة المحلية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق بشوارع المدينة وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

واكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط على تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات من الشوارع والميادين العامة حيث تابع جهود الوحدات المحلية لقريتى بنى غنى، والعزيمة، في أعمال صيانة أعمدة و كشافات الإنارة.

وفى بنى مزار أشار عماد حسن رئيس المركز إلى صيانة أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية بقرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة للوحدة المحلية بالحسينية، الى جانب ورفع المخلفات بشلقام ورفع كفاءة الطرق وتسوية الشوارع بالجليدر بقرية ساقولا لتحسين حركة السير وتنفيذ حملات نظافة مكبرة بقرى ابو جرج وصفط وشوارع الحي.

وفى مركز مطاي تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والكشافات بقري قطاع "بردنوها "وتمهيد الطرق بالقرية من طريق أبو عيسى و الطريق الواصل من الطريق الدائرى إلى عزبة أبو إسماعيل من أول مدرسة الشهيد عرفات وحتى مدخل العزبة وتمهيد ورفع المخلفات بطريق مدخل قري منبال و أبو عزيز، وإصلاح كشافات أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية لقرية إبوان.

وفى ديرمواس أشار عامر طه رئيس المركز، أن الوحدة المحلية أنهت أعمال تمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية بقرية أبو خلقة، ورفع مخلفات ونقاط التجميع بقرية نزلة البدرمان، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة بقرى شرق النيل، وتمهيد طرق وتسويتها ومنها الطريق السياحي المؤدي إلى المنطقة الأثرية بتل العمارنة، وذلك حفاظا على المظهر الجمالى و خلق سيولة مرورية بالشوارع والتيسير على المواطنين أثناء التنقل والحد من وقوع الحوادث.

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