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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على المرشحين لمنصب عمداء 6 كليات بجامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا القائمة المبدئية التي تضم أسماء جميع المرشحين لشغل منصب العميد في 6 كليات هي الصيدلة ودار العلوم والتربية للطفولة المبكرة والتربية النوعية والعلوم والفنون الجميلة وعددهم 22 مرشحا.

ضمت القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب العميد في كلية التربية للطفولة المبكرة وفاء رشاد راوي عبد الجواد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وسلوى عبد السلام عبد الغني وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وحنان محمد صفوت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضم قائمة المرشحين لمنصب عميد كلية الفنون الجميلة 4 مرشحين هم عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن الجندي رئيس قسم الرسوم المتحركة وجرجس سعيد ميخائيل أستاذ بقسم النحت وجمال يحي صدقي القائم بعمل العميد وإسماعيل أحمد محمد عبد الله رئيس قسم العمارة.

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وتضم قائمة المرشحين لمنصب عميد كلية الصيدلة 5 مرشحين هم مصطفى أحمد فؤاد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومصطفى فتحي رمضان رئيس قسم الكيمياء الحيوية وحاتم عبد المنصف أحمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وأمل كمال حسين وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأحمد عبد العظيم مهدي رئيس قسم العقاقير.

وقائمة المرشحين لمنصب عميد كلية دار العلوم زينب فرغلي حافظ رئيس قسم البلاغة ومصطفى وبيومي عبد السلام وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومحمد سيد كامل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشهير أحمد دكروري أستاذ بقسم الدراسات الأدبية وغادة محمد عبد الرحيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

بينما تضم القائمة المبدئية لمرشحي منصب عميد كلية التربية النوعية إيمان ذكي موسي القائم بعمل العميد.

وتضم قائمة المرشحين لمنصب عميد كلية العلوم علاء إسماعيل أحمد رئيس قسم علوم الحاسب وجابر خلاف عبد الباقي رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي ومحمد عبد الرحمن عبد الجابر رئيس قسم الفيزياء وعمر عبد العزيز عثمان رئيس قسم الجيولوجيا

 

التربية للطفولة المبكرة الدراسات العليا والبحوث تنظم قافلة حمد عبد الرحمن شؤون التعليم والطلاب عميد كلية الفنون الجميلة كلية التربية للطفولة المبكرة ومصطفى فتحي

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