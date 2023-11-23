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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ديرمواس بالمنيا

متابعة مشروعات حياة
متابعة مشروعات حياة كريمة

اكد عامر طه رئيس مركز ديرمواس جنوب المنيا على استمرار جهود الوحدة المحلية في استكمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المركز تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم .

 

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حيث جارى العمل بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية أبو خلقة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك للتأكد من سير العمل بها وفق الجدول الزمني المحدد لها، لافتا إلى أن مساحة المحطة تبلغ 500 م 2 وتخدم ما يزيد عن 8 آلاف مواطن، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة ضمانًا للانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

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