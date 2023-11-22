عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«عمل المنيا»: استمرار مقابلات المتقدمين لمِنَح التدريب على إقامة وإدارة المشروعات الصغيرة

صدى البلد

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنيا، في عقد مقابلات للمتقدمين للحصول على “منح التأهيل والتدريب على إقامة وإدارة المشروعات”، من خلال مجموعة من البرامج المعتمدة في ريادة الأعمال، وذلك في إطار إعلان الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالمحافظة.

وجرى تشكيل لجنة الاختبار، من “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والهيئة الإنجيلية، وإدارة بحوث العمالة بمديرية العمل”، وتحت إشراف وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة.

ويأتي ذلك، في إطار سعي المديرية وجهودها في المشاركة المجتمعية؛ لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، في ضوء الدور المنوط بها القيام به لخدمة أبناء المحافظة.

ومن جهتها، أوضحت ماجدة صلاح مدير المديرية، أنه تم تنظيم تلك المقابلات تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، مؤكدة أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات، وتفعيل دور المديريات في هذا الشأن؛ لخدمة الشباب من الجنسين الراغبين في بدء مشروعهم الخاص.

وأشارت إلى أن البرامج المقدمة، تشمل ما يلي:

1- برنامج حدد فكرة مشروع.

2- برنامج اعرف قدراتك ونمى مهاراتك.

3- برنامج ابدأ مشروعك.

4- برامج (التسويق ـ التخطيط ـ الإدارة المالية)، وهي برامج موجهة لأصحاب المشروعات المتعثرة؛ لمساعدتهم في الخروج من حالة التعثر، وإعادة نمو وتنمية مشروعاتهم.

وأعربت عن تمنيها التوفيق لجميع المتقدمين من أبناء المحافظة، بإعلان الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

601b5304-9547-45d9-956f-4b82fd33e8a8
601b5304-9547-45d9-956f-4b82fd33e8a8
b763cece-33e6-4f72-a063-4b0fe26bbf6e
b763cece-33e6-4f72-a063-4b0fe26bbf6e
3eb79313-4cc8-4fee-ae27-5f4b737f42cd
3eb79313-4cc8-4fee-ae27-5f4b737f42cd

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

6 بنود.. حماس تنشر التفاصيل الكاملة لاتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

الأهلي أم الدوري السعودي.. القصة الكاملة للعروض الرسمية لشراء أحمد فتوح

ترشيحاتنا

متحدث الرئاسة: قمة مصرية أردنية اليوم بالقاهرة

ماكرون: ينبغي للهدنة الإنسانية المعلنة أن تتيح إدخال المواد الإغاثية لسكان غزة

وزير التجارة: لدينا توجه سياسي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني: وصول 14 سيارة إسعاف تابعة لنا لإجلاء مرضى ومصابي مستشفى الشفاء

سنتين في غيبوبة| تفاصيل وفاة شقيق شريف رمزي قبل الزواج.. وأزمته الصحية

رئيس الوزراء: نهتم بملف الصناعة ونشجع القطاع الخاص لقيادة نمو الاقتصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيل ترضخ والمقاومة تنتصر| الهدنة خلال ساعات وبشروط حـ. ماس.. تفاصيل

محفزات تزيد من نوبات مرض الذئبة.. احترس منها

أسباب غير متوقعة لكسل الغدة الدرقية.. احذرها

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ