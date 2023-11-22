«عمل المنيا»: استمرار مقابلات المتقدمين لمِنَح التدريب على إقامة وإدارة المشروعات الصغيرة

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنيا، في عقد مقابلات للمتقدمين للحصول على “منح التأهيل والتدريب على إقامة وإدارة المشروعات”، من خلال مجموعة من البرامج المعتمدة في ريادة الأعمال، وذلك في إطار إعلان الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالمحافظة.

وجرى تشكيل لجنة الاختبار، من “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والهيئة الإنجيلية، وإدارة بحوث العمالة بمديرية العمل”، وتحت إشراف وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة.

ويأتي ذلك، في إطار سعي المديرية وجهودها في المشاركة المجتمعية؛ لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، في ضوء الدور المنوط بها القيام به لخدمة أبناء المحافظة.

ومن جهتها، أوضحت ماجدة صلاح مدير المديرية، أنه تم تنظيم تلك المقابلات تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، مؤكدة أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات، وتفعيل دور المديريات في هذا الشأن؛ لخدمة الشباب من الجنسين الراغبين في بدء مشروعهم الخاص.

وأشارت إلى أن البرامج المقدمة، تشمل ما يلي:

1- برنامج حدد فكرة مشروع.

2- برنامج اعرف قدراتك ونمى مهاراتك.

3- برنامج ابدأ مشروعك.

4- برامج (التسويق ـ التخطيط ـ الإدارة المالية)، وهي برامج موجهة لأصحاب المشروعات المتعثرة؛ لمساعدتهم في الخروج من حالة التعثر، وإعادة نمو وتنمية مشروعاتهم.

وأعربت عن تمنيها التوفيق لجميع المتقدمين من أبناء المحافظة، بإعلان الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

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