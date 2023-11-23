محافظ المنيا: ضبط 20 طن سلع مدعمة خلال حملات تموينية على الأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن مديرية التموين تمكنت بالتعاون مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية من ضبط كميات من السلع المدعمة شملت 20 طن سكر و أرز مدعم إلى جانب 3 آلاف و 276 زجاجة زيت تموينى بهدف الاتجار في السوق السوداء، مؤكدا استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فى قوت المواطنين.

وأشار المحافظ إلى ضبط 48 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، مشددا على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية و مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وغيرها من الجهات الرقابية لتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدى لحالات الغش التجارى واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق والالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تقريره اليومى أن الحملات أسفرت عن تحرير 34 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – تصرف وتجميع و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار - بيع منتجات مجهولة المصدر –عدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.