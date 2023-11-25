حماة الوطن بالمنيا ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.. صور

الأقدر على قيادة مصر

نظم حزب حماة الوطن في محافظة المنيا مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحضور قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للتأكيد على الوقوف لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات ومواصلة بناء مصر الحديثة ودعمه للفوز بفترة رئاسية جديدة.

وأكد المشاركون بالمؤتمر أن الخروج إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني مشيرين الى ان الرئيس السيسي استطاع خلال فترة رئاسته أن يحقق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وأن مصر أصبحت في عهده دولة قوية ومٌستقلة، مؤكدين على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعمهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فهو الخيار الأمثل لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة.

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي



ومن جانبه اكد اللواء هشام بشر أمين عام حزب حماة الوطن بالمنيا تأييد الحزب الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة وصاحب الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد رئاسته.

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأضاف أن حزب حماة الوطن يؤمن بأن الرئيس السيسي هو الأقدر على قيادة مصر خلال الفترة المقبلة، وأن لديه القدرة على تحقيق المزيد من الإنجازات ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وهو قائد مصر المخلص الذي يبذل كل جهده من أجل رفعة وتقدم الوطن.

