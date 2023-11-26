بـ 15 ألف جنيه فقط.. Sony تطلق إصدارًا جديدًا لـ Play Station 5

تقدم شركة سوني Sony اليابانية الرائدة إصدارًا جديدا أنحف لجهاز البلايستيشن 5 باسم جديد وهو PlayStation 5 Slim ، وهو متاح الآن للشراء على PlayStation Direct بسعر 499.99 دولارًا (أي ما يعادل تقريبا 15 ألف جنيه مصري).



وفيما يتعلق بالأداء ، يحافظ PS5 Slim على التميز التكنولوجي لل PS5 العادي. يقدم PS5 Slim أحدث إصدار تحسينات في التصميم ، حيث يعرض تخفيضًا ملحوظًا في الحجم بأكثر من 30% ، والوزن بنسبة 18% ، و 24% مقارنة بالإصدارات السابقة ويؤدي ذلك إلى الحصول على وحدة تحكم ألعاب أكثر أناقة وبأداء قوي.

بالإضافة إلى الوزن والحجم الخفي ، يحصل الإصدار الجديد ل PS5 Slim على منفذ USB-C ، ليحل محل منفذ USB-A في الإصدار السابق.

وجدير بالذكر أنه على عكس جهاز ال Playstation العادي، أصبح الحامل العمودي لـ PS5 Slim الآن يتطلب شراء منفصل مقابل 29.99 دولارًا.

جانب مثير للاهتمام لمشتري Digital Edition هو القدرة المكتشفة حديثًا على إعادة تجهيز محرك الأقراص - وهي ميزة غائبة في النموذج السابق.

في أخبار ذات صلة ، فإن سماعات الأذن PlayStation Pulse Explore وسماعة الرأس Pulse Elite من Sony متاحة حاليًا للطلب المسبق في جميع أنحاء العالم.

تم تصميم هذه السماعات خصيصًا لاستخدامها مع PlayStation 5 ، مما يوفر للمستخدمين أفضل تجربة صوتية. تأتي مع ميزات مثل جودة الصوت ، وعزل الضوضاء المحسن بالذكاء الاصطناعي ، وغيرها مما يعطي تجربة صوتية ممتعة.