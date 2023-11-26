عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 15 ألف جنيه فقط.. Sony تطلق إصدارًا جديدًا لـ Play Station 5

ب 15 ألف جنيه فقط..Sony
ب 15 ألف جنيه فقط..Sony تطلق إصدار جديد ل PlaySt

تقدم شركة سوني Sony اليابانية الرائدة إصدارًا جديدا أنحف لجهاز البلايستيشن 5 باسم جديد وهو PlayStation 5 Slim ، وهو متاح الآن للشراء على PlayStation Direct بسعر 499.99 دولارًا (أي ما يعادل تقريبا 15 ألف جنيه مصري). 
 

وفيما يتعلق بالأداء ، يحافظ PS5 Slim على التميز التكنولوجي لل PS5 العادي. يقدم PS5 Slim أحدث إصدار تحسينات في التصميم ، حيث يعرض تخفيضًا ملحوظًا في الحجم بأكثر من 30% ، والوزن بنسبة 18% ، و 24% مقارنة بالإصدارات السابقة ويؤدي ذلك إلى الحصول على وحدة تحكم ألعاب أكثر أناقة وبأداء قوي.

بالإضافة إلى الوزن والحجم الخفي  ، يحصل الإصدار الجديد ل PS5 Slim على منفذ USB-C ، ليحل محل منفذ USB-A في الإصدار السابق. 
وجدير بالذكر أنه على عكس جهاز ال Playstation العادي، أصبح الحامل العمودي لـ PS5 Slim الآن يتطلب شراء منفصل مقابل 29.99 دولارًا.

جانب مثير للاهتمام لمشتري Digital Edition هو القدرة المكتشفة حديثًا على إعادة تجهيز محرك الأقراص - وهي ميزة غائبة في النموذج السابق.

في أخبار ذات صلة ، فإن سماعات الأذن PlayStation Pulse Explore وسماعة الرأس Pulse Elite من Sony متاحة حاليًا للطلب المسبق في جميع أنحاء العالم. 

تم تصميم هذه السماعات خصيصًا لاستخدامها مع PlayStation 5 ، مما يوفر للمستخدمين أفضل تجربة صوتية. تأتي مع ميزات مثل جودة الصوت ، وعزل الضوضاء  المحسن بالذكاء الاصطناعي ، وغيرها مما يعطي تجربة صوتية ممتعة.

PlayStation PlayStation 5 Digital Edition PS5 PS5 Slim البلايستيشن سوني sony

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

موضوعات متعلقة

بسعر رخيص بدلا من 24 ألف.. خصم على هاتف Oppo Reno 10 الرائع

أفضل موبايل سامسونج في البلاك فريداي بسعر تحت 4000 جنيه

أخبار التكنولوجيا.. واتساب باشتراك 5 دولارات شهريا بدءا من السبت القادم.. أرخص الهواتف في عام 2023

لو مرتبك بسيط.. أرخص الهواتف في عام 2023

أقوى عرض.. خصم 5800 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy A34

لو نسيت الباسوورد.. إزاي تفتح شبكة WiFi من غيره

خصم أكثر من 10 آلاف جنيه على موبايل سامسونج الرائد Galaxy S22

واتساب باشتراك 5 دولارات شهريا بدءا من السبت القادم.. تعرف على الحقيقة

ترشيحاتنا

مارس المحاماة ليوم واحد ورافق خالد صالح في مرضه.. محطات من حياة طارق عبد العزيز

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن

قبل احتجازها..سفينة بحرية أمريكية تحذر ناقلة النفط سنترال بارك من تجاهل تهديدات الحوثيين

تقارير إسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة

إعلام عبري: توقعات بإطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن قريبا

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجريء.. شاهد رشا مهدي تثير الجدل في أحدث ظهور

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ