أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي دمر منشآت تخزين الوقود الأوكرانية للطيران العسكري في مقاطعة بولتافا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنه "تم تدمير مرافق تخزين وقود الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا، وترسانة ذخيرة الطيران في مقاطعة تشيركاسي".

وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات قوات مجموعة "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومًا شنته مجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيريبريانسكي".

كما تم استهداف أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 125 في مناطق سيريبريانكا وجريجوروفكا ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك، وبلغ إجمالي خسائر أوكرانيا نحو 60 عسكريا ومركبتين".